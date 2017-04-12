“بنك أبوظبي الأول” يخفض عدد الوظائف في وحدة للأسواق العالمية

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قالت مصادر لرويترز اليوم الأربعاء إن بنك أبوظبي الأول خفض عدد الوظائف في وحدة الأسواق العالمية بمقدار 20 وظيفة بعد الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

ومن المتوقع أن تحقق عملية الاندماج، التي اكتملت في الأول من أبريل نيسان ونتج عنها مصرف تتجاوز أصوله 670 مليار درهم (182.4 مليار دولار)، وفرا في التكاليف يصل إلى 500 مليون درهم.

وبحسب واحد من المصادر المطلعة على الموضوع يجري البنك مقابلات مع أشخاص بشأن عدد من الوظائف نظرا لوجود ازدواجية.

وقال المصدر إن من لا يتأهلون يُطلب منهم التقدم لوظائف أقل وفي حالة عدم تنفيذهم للخفض يطلب المصرف منهم المغادرة.

وامتنع البنك عن التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المعلومات غير معلنة.

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Tags:بنك أبوظبي الأولبنوكوظائف
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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