بنغلاديش تتفاوض لاستيراد الغاز القطري

أعلن مدير شركة بتروبانغالا للنفط والغاز الحكومية البنغلاديشية محمد قمر زمان أنه سيجرى تشكيل وفد حكومي رفيع المستوى للسفر إلى قطر خلال يناير الجاري بهدف إتمام صفقة استيراد غاز طبيعي مسال مع شركة راس غاز متابعاً «سننتباحث مع الشركة القطرية حول آلية التسعير والكميات التي سيتم استيرادها».

وقد حددت الحكومة البنغلاديشية هدفا لإضافة الغاز الطبيعي المسال إلى الشبكة الوطنية خلال 2017 بعد إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في منطقة موهاشخالي.

وكانت شركة «بتروبانغالا» البنغلاديشية الحكومية وقعت مذكرة تفاهم مع راس غاز القطرية لتسهيل استيراد الغاز الطبيعي المسال.