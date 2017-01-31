“بلووم القابضة” تدرس امكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام

قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة “بلووم القابضة”، إن الشركة تدرس القيام بطرح عام أولي خلال العامين المقبلين، مبينا أن الأسواق المحتملة هي سوق دبي وسوق أبوظبي أو سوق لندن.

وأوضح مهتدي أن الطرح هو أحد الخيارات التي تدرسها الشركة لتمويل المشاريع التي تعتزم تطويرها في أبوظبي ودبي.

وأضاف أن الشركة تلقت المشورة من شركتي “باين آند كومبني” و”ديلويت” وذلك حول استراتيجيتها لفترة الخمس سنوات القادمة، مع التركيز على الطرح كوسيلة لتمويل المشاريع المستقبلية، مشيرا إلى أن الطرح يعتمد على ظروف السوق واحتياجات الشركة إضافة الى حجم الإقبال على العقارات.