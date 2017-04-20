“بلووم العقارية”: ندرس طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام

قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة “بلووم العقارية” أن الشركة تدرس طرحها أسهمها للاكتتاب العام لتمويل توسعاتها ومشاريعها.

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام هو خيار من ثلاثة خيارات أخرى تدرسها الشركة بهدف تمويل مشاريعها، لافتاً إلى أن الخيارين الثانيين هما إما الدخول في شراكة استراتيجية، أو التعاون مع صندوق رأس المال.

وأشار إلى أن هذه الخيارات لا تزال في طور الدراسة، متوقعاً اتخاذ القرار النهائي قبل نهاية العام المقبل.

وذكر أن الشركة تعمل على تجهيز نفسها في حال احتاجت لطرح أسهمها، مبيناً أن الطرح قد يكون لبلووم القابضة أو إحدى شركاتها في القطاعات المختلفة والتي تتضمن التعليم والتطوير العقاري.

ولفت إلى ان الشركة لم تحدد نسبة الأسهم المقرر طرحها أو السوق المالية المستهدفة، متوقعاً أن يكون الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على عدة مشاريع ومنها “بلووم تاورز” بدبي، مشيراً إلى أنه ستطرح خلال سبتمبر مشروع “بلووم بارك” في أبوظبي.