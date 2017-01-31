”بلووم العقارية” توفر 2200 وحدة سكنية خلال 2017

أطلقت شركة “بلووم العقارية” أربع مشاريع جديدة توفر 2200 شقة وفيلا سكنية بأبوظبي ودبي والشارقة، خلال العام الجاري.

وأوضح سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة ستطرح في أبوظبي مشروعين يوفران 360 شقة وتاون هاوس، وهما “بلووم بارك” بمنطقة متنزه خليفة، إلى جانب المرحلة الخامسة من حدائق بلووم.

وأضاف أن المشروع الثالث هو مشروع ”بلووم تاورز” الواقع في “قرية جميرا سيركل” بدبي، ويتألف من 3 أبراج تضم 1030 شقة سكنية، لافتا أنه سيتم طرح برج للإيجار وبرجين للبيع.

وأشار إلى أن المشروع الرابع سيتم إطلاقه إمارة الشارقة و يضم 800 فيلا سكنية، مبيناً أن الشركة حالياً تعمل للحصول على الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع.