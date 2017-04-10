“بلووم العقارية” تعتزم إطلاق مشروع سكني جديد

أعلنت شركة “بلووم العقارية” التابعة لـ “بلووم القابضة” أنها تعتزم إطلاق مشروع سكني جديد في قرية جميرا سيركل بدبي.

وأوضحت الشركة أن المشروع يناسب ذوي الدخل المتوسط، لافتة إلى أن المشروع الجديد يعد مشروعها الثاني في قرية جميرا سيركل.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع الجديد يقع على طريق الخيل بالقرب من سيركل مول الذي سيفتتح لاحقاً، ويطل على نخلة جميرا ومرسى دبي وتلال الإمارات.

وأضافت الشركة أنها ستوضح تفاصيل المشروع خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 20 أبريل 2017.