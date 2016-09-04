“بلووم العقارية” تطلق مشروعاً جديداً في “جميرا سيركل “

أعلنت شركة “بلووم العقارية” التابعة لـ “بلووم القابضة” عن إطلاق مشروعها الجديد ” بلووم هايتس” في “قرية جميرا سيركل” بدبي .

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يتألف من برجين متصلين ببعضهما البعض بواسطة 4 طوابق، وسيوفر حوالي 686 وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديو وغرفة واحدة وغرفتين و3 غرف بأسعار تبدأ من 360 ألف درهم، ومن المقرر إنجازه في الربع الأول من عام 2019.

وقال “سامح مهتدي” الرئيس التنفيذي لشركة “بلووم القابضة” يضم المشروع مجموعة من المرافق التي تشمل حمامي سباحة ومضماراً للجري، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة متعددة الأغراض، وعددا من منافذ البيع بالتجزئة.

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