بلدية دبي تنفذ العديد من الأسواق لتنشيط الحركة الاقتصادية

كشف سعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن البلدية تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأسواق والتجمعات الاقتصادية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بتكلفة تبلغ أكثر من مليار ونصف المليار درهم وتعمل على توسعات وصيانة لبعض الأسواق بتكلفة تصل إلى نحو مليار درهم.

وأوضح لوتاه أن البلدية تدير حوالي 5 آلاف محل ومستودع وكافتيريا تضمها 14 سوقا متنوعا في الإمارة بلغت كلفة بنائها ما يزيد عن مليار درهم وتقوم بتأجيرها للفعاليات الاقتصادية في الإمارة سواء فيما يتعلق في سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة في الروية 3 وسوق قطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة في الروية 3 أو بسوق الخضار والفواكه المركزي في ورسان وسوق السيارات المستعملة في العوير وسوق طيور الزينة والحيوانات الأليفة في ورسان 3 وسوق الجمال في الليسيلي وسوق المواشي في القصيص وأسواق نايف والفهيدي والحمرية والأقمشة والملابس والمتاجر الشعبية للجمهور .

وقال إن بلدية دبي تقوم بمشروع لتطوير سوق الخضار والفواكه بكلفة قدرت بـ 500 مليون درهم وإقامة مشروع المخازن المبردة متعدد الطوابق للخضار والفواكه يضم 56 مخزنا بكلفة بلغت قدرت 160 مليون درهم حيث سيساهم هذا المشروع في زيادة طاقة التخزينية للخضار والفواكه وتلبية الطلب المتزايد على المخازن المبردة من قبل تجار السوق.

ولفت إلى أنه تم التعاقد وفق نظام B.O.T مع شركة مؤهلة ولديها خبرة كبيرة لبناء وإدارة وتشغيل محطة غسيل الشاحنات والمعدات الثقيلة وفق أفضل المواصفات العالمية ضمن سوق الشاحنات لتقديم خدمات غسيل وتشحيم وتبديل الزيوت وإطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة لأصحاب معارض سوق الشاحنات بشكل سريع وسهل وتقديم خدمات الفحص الفني والتسجيل وأيضا تم استقطاب مستثمر مؤهل للقيام بإنشاء مزاد وفق أفضل المواصفات العالمية ضمن سوق الشاحنات يتم تقديم خدماته على مستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ونوه لوتاه إلى ان البلدية تتبع سياسة الحكومة الرشيدة والتي تتمثل في ضرورة دعم الحركة التجارية بما لا يخل بمبدأ الحفاظ على رخص وجودة المنتجات وعدم إثقال كاهل التجار بغلاء الإيجارات حتى لا تتأثر الحركة التجارية ورخص الأسعار في الوقت نفسه وأيضا التوسع في المشاريع السياحية والخدمية لتحقيق مفهوم مجتمع السعادة .

وأشار إلى أن البلدية تنفذ حاليا سوقا تخصصيا في مجال مواد البناء في ورسان 3 بقيمة 96 مليون درهم وبلغت نسبة الإنجاز حتى ألآن 95 بالمائة وسوقا آخر في مجال الأثاث والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزلية في ند الشبا بقيمة 76 مليون و825 ألف درهم وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 90 بالمائة ويتم حاليا التواصل مع شركات الأثاث ومواد البناء ذات الماركات المعروفة لغايات الاستقطاب وفتح فروع لهم ضمن هذه الأسواق وتم إعداد اشتراطات ومعايير تخصيص وتأجير المعارض في هذه الأسواق ومن المتوقع بأن يتم تشغيل هذه الأسواق وبدء بتقديم خدماتها للمجتمع في الربع الأول من عام 2017.

من جانبه ذكر المهندس جمعه الفقاعي مدير إدارة الممتلكات أنه سيتم وضع خارطة استثمارية للأسواق 2017-2021 يتم تمويلها سواء من قبل ميزانية البلدية او استقطاب مستثمرين لها من القطاع الخاص تكون متميزة ومتنوعة في مجال تطوير المرافق الخدمية القائمة أو إقامة مرافق خدمية جديدة في الأسواق وأيضا في مجال الوظائف التسهيلية لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين سواء من تجار او من جمهور وأكد على ضرورة تطبيق أفكار وتجارب وأفضل ممارسات قائمة ناجحة في العديد من أسواق التخصصية في دول العالم لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءتها وفعاليتها في زيادة النمو الاقتصادي في إمارة دبي وهذه المشروعات تدخل ضمن قائمة طويلة من المشروعات الاستثمارية التي تقوم البلدية بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات وبشكل يؤكد على مفهوم خدمات السبعة نجوم لتحقيق الريادة في التميز بالنسبة للبلدية وخدماتها ولمنافسة كبرى المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص .

وبين المهندس الفقاعي أن الاسواق التي تقوم بها البلدية حاليا بالإشراف عليها او المشاركة مع القطاع الخاص تتم بنظام عقود الإيجار طويلة الأمد بما يحقق النفع المشترك بين البلدية والمستثمر خاصة أن جميع أسواق البلدية تدخل في إطار استراتيجية البلدية الحديثة في بناء مدينة السعادة والتجارة الحرة والتنافسية العالمية وأشار إلى أن الأسواق نجحت في تحقيق المفهوم العام للبلدية وهو المساهمة الحقيقية في تطوير الإمارة من الناحية التجارية والصحية والبيئة وخلق مجتمع السعادة التي تسعى رؤية القيادة الكريمه في تحقيقها لدبي .