بلدية دبي تفتتح 5 حدائق وساحة شعبية بتكلفة 70.3 مليون درهم

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أعلنت بلدية دبي عن افتتاح خمس حدائق وساحة شعبية بتكلفة 70.3 مليون درهم خلال هذا الأسبوع ضمن فعاليات “أسبوع التشجير” الذي ينطلق اليوم.

وأضافت البلدية أن حديقة “الورقاء الثالثة” ستفتتح اليوم، وتبلغ تكلفتها 22 مليون درهم، لافتة أن باقي الحدائق هي حديقة “ند الشبا” بتكلفة 4.5 مليون درهم، حديقة “المزهر الثانية” بـ 6.3 مليون درهم، ساحة حتا الشعبية بمليوني درهم، حديقة “وادي حتا” 14.5 مليون درهم، حديقة “عود بحيرة الخوانيج” 21 مليون درهم.

وأشارت إلى أن الحدائق تشتمل على 17.5 ألف زهرة، ومضمار للجري وأخرى للدرجات وملاعب كرة قدم رملية ومناطق ألعاب للأطفال ومواقف سيارات مظللة بألواح الطاقة الشمسية، لافتة أنها زرعت 87.6 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء وأعداد كبيرة من الأشجار ونباتات الزينة.

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Tags:بلدية دبيحدائقساحات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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