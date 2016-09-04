“بلدية أبوظبي ” تنفذ 11 مشروعاً بقيمة 1.2 مليار درهم

كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن أنها تنفذ في الوقت الحالي 11 مشروعاً في مجال البنية التحتية وتحسين الطرق الداخلية في مناطق مختلفة من الإمارة بتكلفة تصل إلى 204 ملايين درهم.

وتشمل المشاريع خدمات ربط الطرق، وإنشاء مداخل ومواقف ومتطلبات البنية التحتية في مدينتي خليفة وشخبوط حيث يبدأ العمل بهذا المشروع في إبريل من العام الحالي، ويتوقع إنجازه في ختام العام المقبل 2017، إضافة إلى مشروع تطوير الطرق الداخلية في سويحان ويتوقع الإنتهاء منه في منتصف العام المقبل.

وستنفذ البلدية مشروع الطرق الداخلية والبينة التحتية في مدينة الرحبة ضمن العقدين الأول والثاني، ويتوقع إنجاز العقد الأول خلال الربع الرابع من عام 2016، أما العقد الثاني فيتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من عام 2018 .

وأوضحت البلدية أنها ستعمل على توفير إنارة الشوارع وصرف مياه الأمطار والأرصفة في حوض جنوب شرق بمدينة خليفة على أن يتم إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل، فضلاً عن إنارة الشوارع الداخلية للمناطق السكنية في مدينة محمد بن زايد ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2018.

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