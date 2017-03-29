“بلاك روك” تعتزم تقليص النفقات بأعمال الأسهم

قالت شركة “بلاك روك” لإدارة الأصول الثلاثاء، إنها ستعمل على إصلاح أعمال الأسهم وخفض الوظائف بها وتقليص نفقاتها، إلى جانب تعزيز الاعتماد بشكل أكبر على أجهزة الحاسوب لانتقاء الأسهم.

وعانت الشركة التي تعد أكبر مدير للأصول في العالم، من عمليات حسب الأموال بشكل متسارع من صندوق الأسهم النشطة، ما جعل جهود الإصلاح وإعادة التنظيم محاولة مهمة لتحسين الأوضاع.

وتعمل “بلاك روك” على تعديل إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بنحو 11% من أعمال صندوق الأسهم النشطة البالغة أصوله نحو 275 مليار دولار، مع التركيز بشكل أكبر على النهج الاستثماري القائم على التكنولوجيا، في واحدة من أكبر عمليات التغيير الشاملة منذ مدة طويلة.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر مطلعة، فإن الشركة ستعزل سبعة من مديري المحافظ الأساسية التقليديين عن مناصبهم الحالية، بعدما قامت بتسريح أكثر من 40 موظفًا في وقت سابق بينهم بعض مديري المحافظ.