بلاكروك: سيولة 70 تريليون دولار خارج السوق قد تعزز الأسهم

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قال روب كابيتو رئيس بلاكروك يوم الثلاثاء إن الأسهم قد تواصل الارتفاع في ظل استمرار تدني أسعار الفائدة مع بحث المستثمرين الذين اكتنزوا سيولة بنحو 70 تريليون دولار عن عوائد أعلى من السوق.
وقال كابيتو خلال مناسبة للقطاع “سئم الناس من عدم الكسب” مشيرا إلى عوائد جزء كبير من سوق السندات العالمية التي باتت دون الصفر. وأضاف “السيولة في النظام أكثر من أي وقت مضى.”
وبلاكروك أكبر مدير إصول في العالم.

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Tags:الاسهمالفائدةبلاكروك
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