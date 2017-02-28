“البحرين المركزي”: بقيمة 70 مليون دينار تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية

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أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1640 (ISIN BH0005540164) من اذونات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 1 مارس 2017 وتنتهي في 31 مايو 2017، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 2.24% مقارنة بسعر الفائدة للاذونات للإصدار السابق بتاريخ 15 فبراير 2017 حيث بلغ 2.23%.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.437% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.428% علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 175%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.785 مليار دينار بحريني.

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Tags:أذوناتالبحرين المركزيخزانة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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