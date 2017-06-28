بعد العفو الرئاسى … ما حجم تأثير “طلعت مصطفى ” على السوق العقارية ؟

عينت مجموعة طلعت مصطفى، هشام طلعت مصطفى رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً للشركة، نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال نشاط المجموعة، والتي ستؤدي إلى تدعيم وتطوير قدرات المجلس الاستراتيجية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه لا توجد موانع قانونية لتعيين هشام طلعت مصطفى حسب الرأي القانوني للمستشار القانوني للشركة، وذلك وفقاً لقرار الرئيس بإعفاء هشام طلعت مصطفى عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى قد استقال من منصبه في الشركة في أعقاب الحكم عليه بالسجن في قضية مقتل سوزان تميم عام 2009.

صعود السهم

صعد سهم طلعت مصطفى بنسبة 5.11% في الدقائق الأولى من جلسة اليوم، بالتزامن مع تعيين هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا بعد حصوله على العفو الرئاسي.وبحلول الساعة 10.15 من جلسة اليوم، صعد السهم عند سعر 7.81 جنيه، وسط ارتفاع واضح فى حجم المطلوب مقابل تراجع المعروض، وهو الأمر الذى أجبر إدارة البورصة على إيقاف التعاملات عليه لمدة نصف ساعة لتجاوزه نسب الصعود المحدودة.وسجل إجمالى حجم التداول نحو 40 ألف سهم خلال اللحظات الأولى، بقيمة إجمالية بلغت 314 ألف جنيه.

تأثير إيجابى

لا شك أن الإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيساهم فى إحداث تأثير إيجابى على السوق العقارى وقطاع العقارات بالكامل، نتيجة لخبرته الكبيرة فى هذا المجال، ومشروعاته الكبرى التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة وتنمية عمرانية متكاملة. وأوضح الخبراء، أن طلعت مصطفى هو أول من أدرك وجود معدل طلب هائل دون أن يلقى مطور يلبيه بالسوق العقارى على إقامة مجتمعات عمرانية حديثة متكاملة الخدمات تخدم الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة المتزايدة فى المجتمع وتلبى احتياجاتهم وتحقق أسلوب الحياة الذى ينشدونه عن طريق توفير خدمات متكاملة بداخل تلك المجتمعات، وبرزت ريادة المجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية وسكنية ضخمة بمصر.

مشروعات المجموعة

وتعد مجموعة “طلعت مصطفى” من كبريات الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى بمصر والشرق الأوسط، ولها باع طويل فى هذا المجال وخبرة واسعة، وتمتع المجموعة بسجل حافل بإنجازاتها على مدار 37 عامًا، قامت خلالها بتطوير 8.5 مليون متر مربع من الأراضى وبيع ما يربو على 57 ألف وحدة عقارية على مسطح مبانى يتجاوز الـ 9 مليون متر مربع.

تتنوع مشروعات طلعت مصطفى فى القطاع العقارى وأبرزها مدينتى والرحاب تؤكد أن رجل الأعمال لديه رؤية قوية واضحة، حيث استطاع أن يخلق من صحراء جرداء مدينة وتجمع سكنى خيالى.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة تعمل بالفعل، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

واستهلت المجموعة باكورة مشروعاتها فى هذا المجال بمشروع قرية الروضة الخضراء المقام على مساحة تربو على 84.000 م2 فى منطقة أبو يوسف بالإسكندرية عام 1990، وفى عام 1995 شيدت “قرية فيرجينيا بيتش” على مساحة 365.400 م2، التى تعد بمثابة أول مجمع سكنى متكامل الخدمات على الساحل الشمالي لمصر، وجاء ذلك فى وقت لم يلتفت فيه أحد سوى المجموعة لذلك الموقع الذى بات يشكل فيما بعد المقصد المفضل للمجتمع المصرى لقضاء العطلات والإجازات.

كما أن مشاركة طلعت مصطفى فى مشروع العاصمة الإدارية وحصولها على 500 فدان دليل على قوة الشركة، وسيجعل هناك مساحة للتنافس بين المطورين العقارين والدخول فى مشروع العاصمة الإدارية، وهو ما يساهم فى التسويق للمشروع ككل.

الأداء المالى

وارتفعت الأرباح المجمعة لشركة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل صافي 288.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 207.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2016، بنسبة ارتفاع 39%.

وأعلنت الشركة، ارتفاع الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول إلى 1.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.21 مليار جنيه بالربع المماثل من 2016 بنمو 6%.

يشار إلى أن طلعت مصطفى حققت أرباحاً مجمعة بقيمة 826.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل أرباح قدرها 762.3 مليون جنيه في 2015 بنسة بنمو 8.44%.

تعليقات

comments