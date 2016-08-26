بريطانيا : نمو الاقتصاد 0.6% خلال الربع الثاني

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أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاءات القومي في المملكة المتحدة نمو اقتصاد البلاد بوتيرة قوية في الأشهر الثلاثة السابقة للاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، كما كان متوقعًا.
وأكدت البيانات نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.6% في الربع الثاني، من 0.4% في الثلاثة أشهر الأولى من العام.
أما على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2.2% كما كان متوقعًا، بالمقارنة مع القراءة السابقة البالغة 2.0%.

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Tags:استفتاءاقتصادبريطانيا
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