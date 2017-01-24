بريطانيا تقترض 6.9 مليار إسترليني خلال ديسمبر

تراجع صافي اقتراض الحكومة البريطانية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).

وأشارت بيانات المكتب إلى انخفاض صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني إلى 6.9 مليار إسترليني خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.

وفي الفترة ما بين شهري أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي انخفض إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية بمقدار 10.6 مليار إسترليني إلى 63.8 مليار إسترليني، وذلك بالمقارنة مع فترة التسعة أشهر نفسها من العام قبل الماضي.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في سعيها لإصلاح المالية العامة للبلاد، مشيراً إلى تراجع حجم العجز من 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 6 سنوات إلى 4% حالياً.