بدء تشييد الجزيرة السياحية في دبي نهاية 2017

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قالت صحيفة “البيان” نقلاً عن مصادر لها أن عمليات تشييد الجزيرة السياحية على مقربة من برج العرب في دبي ستنطلق أواخر العام الجاري 2017.
وأكدت المصادر على أن اجراءات المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها.
و كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قد أطلق المشروع يوم 21 مارس 2017.
وتمتد الجزيرة على مساحة مليون قدم مربع، وهي عبارة عن مشروع فندقي ترفيهي سكني بالشراكة بين “وصل” و “إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال”، ويضم المشروع فندقين عالميين ومبنى للشقق الفندقية، وعدد من مرافق التسلية والترفيه ليصل إجمالي المساحات الطابقية في المشروع إلى 3.6 مليون قد مربع، ويضم بالإضافة إلى ذلك ألف غرفة وشقة فندقية و 10 فلل خاصة.

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Tags:الجزيرة السياحية في دبيدبيسياحة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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