بدء إنتاج النفط من حقل بارس الجنوبي

قالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن آبار الخام بحقل بارس الجنوبي للغاز بدأت الإنتاج للمرة الأولى يوم الأحد.

بارس الجنوبي جزء من أكبر حقل غاز في العالم وتتقاسمه إيران مع قطر. وقالت الوكالة إن الحقل يحوي أيضا احتياطيات نفطية تتجاوز 14 مليار برميل.

ونقلت شانا عن غلام رضا مانوشهري نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله يوم الأحد إن من المتوقع أن تبدأ الآبار بإنتاج خمسة آلاف برميل يوميا تزيد إلى 35 ألف برميل يوميا في غضون أسبوع.

وقال “نأمل خلال 30 إلى 45 يوما أن تصبح لدينا أول شحنة جاهزة للتصدير من الطبقة النفطية في بارس الجنوبي.”

من ناحية أخرى أصدر وزير النفط بيجن زنغنه توجيها بعدم تغيير مناصب المديرين أو المشرفين العاملين بقطاع النفط لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية في 19 مايو أيار حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الأحد.