بدء أعمال البناء بالمرحلة الأولى لمشروع “بروج أوزون”

بدأت شركة «بروج للتطوير العقاري»، ومقرها دبي، أعمال البناء بالمرحلة الأولى من مشروع «بروج أوزون»، الذي تطوره بالتعاون مع حكومة جمهورية البوسنة والهرسك، والمقرر إنجازه بشكل كامل عام 2022، باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم قابلة للزيادة. ويعد المشروع، الواقع بمنطقة «ترونوفا وايجمان» في مقاطعة سراييفو، الاستثمار العقاري الإماراتي الأكبر في شرق أوروبا، والذي يقام على أربع مراحل، ويضم مباني فندقية وفيلات ووحدات سكنية ومركز تسوق ومستشفى و«تليفريك» يمتد لمسافة سبعة كيلومترات، وعلى ارتفاع 2700 متر عن سطح البحر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بروج للتطوير العقاري»، إسماعيل أحمد، خلال مؤتمر صحافي أقامه في العاصمة البوسنية سراييفو، أمس، إن «استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تتجاوز المليار درهم، وتشمل إقامة أربعة فنادق متعددة الفئات، بالإضافة إلى 300 فيلا سكنية، من المقرر إنجازها خلال عام 2018».

وأضاف أحمد أنه تم تعيين الشركات الاستشارية والمقاولين للتنفيذ تحت إشراف الجهات المختصة في جمهورية البوسنة والهرسك، مشيراً إلى أن أعمال المرحلة الأولى تشمل إقامة عدد من المطاعم والمرافق، كما تضم المرحلة الأولى للمشروع إنشاء أكبر نافورة راقصة في أوروبا. وأشار إلى أن المشروع يتم تطويره بتمويل ذاتي من قبل «بروج للتطوير العقاري»، بالتعاون مع عدد من المستثمرين، فيما يتيح المشروع التملك الكامل للمشترين من جميع الجنسيات، وفق ضمانات من حكومة جمهورية البوسنة والهرسك.

وأوضح أحمد أن المشروع يضم مركز تسوق يحمل اسم «زايد مول»، والذي سيصبح بعد استكماله المركز التجاري الأكبر من نوعه في البوسنة والهرسك، على مساحة مليون قدم مربعة.

وتابع أن حكومة البوسنة والهرسك ضخت استثمارات كبيرة، لتوسعة مطار سراييفو الدولي، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، لاستقطاب استثمارات جديدة.وأضاف أحمد أن علاقات الإمارات مع جمهورية البوسنة والهرسك شهدت تطوراً كبيراً، خلال الفترة الماضية، حيث نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة من الإمارات.

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