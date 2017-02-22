“بتروناس” و”أرامكو” قد توقعان اتفاقا جديدا بخصوص مشروع تكرير

قال مصدران يوم الأربعاء إن من المنتظر أن توقع شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية اتفاقا للتعاون في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.

وكانت مصادر قالت الشهر الماضي إن أرامكو قررت تعليق شراكتها مع بتروناس في مجمع التكرير والبتروكيماويات بجنوب شرق ماليزيا.

وذكر أحد المصدرين المطلعين اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن من المنتظر أن يتم التوقيع يوم الاثنين المقبل خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا.

وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق في حين لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من بتروناس.