بتروناس وأرامكو توقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي لماليزيا

share on:

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في بيان يوم الجمعة إن شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية ستوقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا.

وقال البيان “خلال زيارة جلالة الملك سلمان سنوقع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة. وستشمل هذه (الاتفاقيات والمذكرات) أكبر شركتين مملوكتين لحكومتينا أرامكو السعودية وبتروناس.” ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.

كانت رويترز قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن من المنتظر أن توقع بتروناس وأرامكو اتفاقا للتعاون في مجمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا تبلغ قميته 27 مليار دولار.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "الاتحاد للطيران" و"لوفتهانزا" توقعان اتفاقات للتوريد والصيانة
Tags:أرامكواتفاقيةبتروناس
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

القيمة السوقية لأرامكو قد لا تزيد على 400 مليار دولار

share
  • /

تراجع صكوك دانة غاز في السوق الثانوية

“أدنوك” توقع اتفاقية استراتيجية لبيع الغاز المسال لـ”فيتول”

“أرامكو” تدرس طرح أسهمها في السعودية بأسعار مخفضة

share on: