بتروناس وأرامكو توقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي لماليزيا

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في بيان يوم الجمعة إن شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية ستوقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا.

وقال البيان “خلال زيارة جلالة الملك سلمان سنوقع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة. وستشمل هذه (الاتفاقيات والمذكرات) أكبر شركتين مملوكتين لحكومتينا أرامكو السعودية وبتروناس.” ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل.

كانت رويترز قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن من المنتظر أن توقع بتروناس وأرامكو اتفاقا للتعاون في مجمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا تبلغ قميته 27 مليار دولار.