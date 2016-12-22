“بتروبراس” تتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار من “توتال”

قالت شركة النفط الحكومية البرازيلية إنها تتوقع أن تجني 1.6 مليار دولار من شراكتها الإستراتيجية مع “توتال” الفرنسية خلال الشهرين المقبلين، وهو ما تحتاج إليه بشدة في الوقت الراهن تزامناً مع المعاناة التي تمر بها للتخلص من بعض الأصول وتقليل أعباء الديون.

وأعلنت “بتروبراس” أنها ستبيع حصصاً في اثنين من امتيازات التنقيب عن النفط في المياه العميقة لصالح شركة “توتال”، إلى جانب عقد شراكة في مشروعين لتوليد الطاقة.

وإجمالاً، من المقدر أن تحصل “بتروبراس” على 2.2 مليار دولار جراء هذا التعاون على أن تتلقى 1.6 مليار دولار نقداً خلال 60 يوماً من إتمام الاتفاق.

وتعد “بتروبراس” أكثر شركات النفط الكبرى استدانة على مستوى العالم، حيث بلغ الدين الإجمالي لها 123 مليار دولار، وما زالت الشركة البرازيلية بعيدة عن تحقيق هدفها ببيع أصول بقيمة 15.1 مليار دولار هذا العام.