بالفيديو ..حوار خاص مع الدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى مصر

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى مصر فى حوار خاص لـ”أموال” أن أهم ملامح استراتيجية الوزارة فى 2017 تتلخص فى كيفية تحسين معيشة المواطن المصري و دخل الأسرة , وقد قامت الحكومة بالفعل بتدشين برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي , نعمل من خلاله على محورين , الأول يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ككل ويشمل السياسات المالية والنقدية .

أما المحور الثانى والذى يعد الأكثر أهمية نسعى من خلاله لتحقيق عدالة اجتماعية والتأكد من تطبيقها بشكل كامل يضمن استفادة كل فئات المجتمع من البرنامج, وهذا يتطلب منا التركيز على ثلاثة قطاعات هامة , الأول : المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية توفير فرص عمل للشباب .

وأضافت : ” أما القطاع الثانى فإننا نعمل من خلاله على مساندة الأسر الأكثر احتياجاً من خلال عدة برامج منها على سبيل المثال برنامج “تكافل وكرامة ” حيث نجحنا فى الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية . وهناك أيضا الإسكان الاجتماعي لمساعدة الشباب فى الحصول على مسكن ملائم . كما نركز أيضا على الصحة والتعليم وذلك لأن النمو الاقتصادي فى أى دولة لا يمكن تحقيقه دون الاستثمار فى البشر . لذا تعمل الوزارة على توفير التمويل اللازم لهذه القطاعات الحيوية لمساعدتها على تحقيق المستوى المستهدف من التنمية” .

وأوضحت الوزيرة :” أما خلال العام الجاري 2017 فسوف ينصب تركيزنا على المنح , و لدينا توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التركيز على هذه النقطة بهدف الاستثمار فى البشر بقطاعات التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة , وتنمية مهارات الشباب حتى يمكنه الالتحاق بالوظيفة التى يتمناها ,حيث أن التعليم والمعارف التى يكتسبها الشاب من الجامعة قد لا تكون كافية أو ملائمة لمتطلبات سوق العمل . وبالتالى فإننا سنعمل خلال العام الجارى على تأهيل الشباب وتحقيق الربط بين مهاراته ومتطلبات سوق العمل” .