“باشنفت” : تراجع صافي الربح 17% في الربع الثاني

قالت باشنفت الروسية لإنتاج النفط يوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني من العام تراجع 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.8 مليار روبل (227.5 مليون دولار) مع انخفاض أسعار النفط.

ونزلت مبيعات الشركة المتوسطة الحجم سبعة بالمئة إلى 141.9 مليار روبل في حين انخفضت الأرباح الأساسية – قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون – ستة بالمئة إلى 33.4 مليار روبل.

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