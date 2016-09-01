باسكر رنغشاري رئيساً لقسم التسويق في “المشرق”

أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عن تعيين باسكر رنغشاري كرئيس قسم التسويق وخبرة العملاء في المشرق.

ويتمتع رنغشاري بخبرة تزيد عن 29 عاماً تسلّم خلالها أهم المناصب القيادية بعدد من المجالات بالقطاع المصرفي مثل خدمة العملاء وخدمات الدفع وخدمات الأفراد والاستشارة. وسيكون مسؤولاً عن قيادة العلامة التجارية للمشرق والاستراتيجية التسويقية، إضافة إلى التواصل مع العملاء والتحليل والتسويق الرقمي.

وقبل انضمامه للمشرق، شغل رنغشاري منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا ورئيس التحويل في شركة “زافين لاب”. وعلى مر السنوات الـ 29 الماضية، اكتسب خبرة في مجال أعمال الشركات والأفراد في شركات ومؤسسات عالمية، ومنها بنك ستاندرد تشارترد، ماستركارد الدولية وإرنست ويونغ. وتولى في بنك ستاندرد تشارترد عدد من الوظائف القيادية في الخدمات المصرفية للأفراد خلال 10 سنوات، حيث وصل إلى موقع الرئيس الأعلى للتسويق وخدمات الأفراد.

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: “نسعى في المشرق للحصول على أفضل الكفاءات لكي نحافظ على موقعنا الريادي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد وغيرها من المجالات. ويمتلك رنغشاري خبرة كبيرة في هذا المجال إلى جانب تفكيره المبدع في عالم التقنيات واستراتيجيته التسويقية في التركيز على خدمة العملاء. من هنا نحن سعداء بانضمامه إلى المشرق كون ذلك سيعزز من قدرات الفريق الإداري وسيساهم في تحقيق أهداف البنك “.

وحصد رنغشاري على العديد من الجوائز وحصل على ماجيستير ادارة الأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين مع درجة بكالوريوس. وخلال مسيرته المهنية، فاز بعدد من الجوائز التسويقية لقيادته المبتكرة وابداعه في التسويق الرقمي ومنها جائزة “أفضل رئيس تسويق للعام 2013″ ومن أفضل 50 رئيس تسويق في منطقة المحيط الآسيوي في العام 2013، و”مدير العام في إدارة علاقات العملاء” في العام 2010.

وتعليقاً على تعيينه، قال باسكر رنغشاري: “أشعر بالفخر لانضمامي إلى فريق عمل المشرق الذي يعد من أكثر البنوك ابتكارا في المنطقة. وقد أثبت قدراته وعزز موقعه كبنك رائدموفراً تجربة عملاء لا مثيل لها على مر السنوات. ومن خلال منصبي، سأحرص على المساهمة الفعالة في تعزيز العلامة التجارية للبنك، بالإضافة إلى تنفيذ خطط استراتيجية مميزة للتسويق والتي ستطبق بطرق استثنائية.”

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