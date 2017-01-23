“باركليز” يعتزم التوسع إقليمياً خلال 2017

أعلن بنك باركليز عن 3 تعيينات جديدة لمصرفيين كبار في قسم إدارة الثروات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث انضمَّ أنطوان روجر شمالي وديفيد ستيفان إلى قسم إدارة الثروات والاستثمار ليشغلوا منصب مدير، بينما انضمَّ أويِن دايسون ليشغَل منصبَ نائب رئيس.

تؤكد التعيينات مخططات النمو القوية ل «باركليز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز مكانته في هذه السوق التي تُعد من الأسواق المهمة بالنسبة للمجموعة في العام 2017. كما يعتزم باركليز زيادة عدد فريق قسم إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكبر خلال العام الحالي.

وتعليقاً على استراتيجية نمو البنك في المنطقة، قال سيدريك ليزين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في قسم إدارة الثروات والاستثمار لدى باركليز: «تتمثل خططنا خلال عام 2017 في تعزيز قسم إدارة الثروات والاستثمار لدى باركليز، لنقدم خدمات واستشارات عالمية المستوى لعملائنا، ونوفر لهم فرصة الوصول إلى كامل قدرات وإمكانات مجموعة باركليز العالمية. ومع هذه التعيينات، سيواصل باركليز توسعة فريقه في المنطقة، مع اعتماد نهج أكثر تركيزاً لتزويد العملاء بخدمات وحلول مصرفية عالمية».

وأضاف: «يسعدنا انضمام كل من أنطوان وديفيد وأوين، الذين سيتمكنون إلى جانب الفرق الموجودة، من توظيف خبراتهم لتسريع وتيرة جهود باركليز في المنطقة من خلال تقديم خبرات عالمية الجودة على المستوى المحلي، وبالتالي المزج بين رؤى الاستثمار العالمية واحتياجات العملاء المحليين. وسيقومون أيضاً بتسليط الضوء على نموذجنا المصرفي المتكامل المعتمد في المنطقة لتمكين قاعدة عملائنا من الاستفادة من قدرات باركليز العالمية، والحصول على الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية».

وكان أنطوان استهل مسيرته المهنية في باريس في «دويتشه بنك» ومجموعة «سي آي سي» المصرفية الخاصة كمدير محفظة وعميل للخدمات المصرفية الدولية الخاصة قبل أن ينتقل إلى بنك «بي إن بي باريبا»، ثم إلى بنك «غيتهاوس» في لندن كمصرفي استثماري يغطي منطقة الشرق الأوسط. وانضم أنطوان إلى بنك «إتش إس بي سي» ليعمل في قسم الخدمات المصرفية الخاصة في العام 2011 للتركيز على السوق السعودي لخدمة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وتلك الفائقة خارج لندن لتقديم حلول الثروات المُركَّبةِ وإدارة المحافظ الاستثمارية. وهو يحمل دبلوم الدراسات العليا في المالية من المعهد الفرنسي للعلوم السياسية.