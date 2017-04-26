“اينوك ” تفتتح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في دبي

افتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية ” اينوك ” ـ مقرها دبي ـ اليوم أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في الدولة في خطوة تعكس التزامها المستمر بأعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة وبما ينسجم في المضمون والأهداف مع ” خطة دبي 2021 ” نحو جعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة.

وتصل القدرة الإنتاجية للألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية المركبة على أسقف المظلات الخارجية للمحطة في ذروتها إلى نحو 120 كيلوواط في الأيام ذات الطقس المثالي أي ما يزيد بنسبة 30 في المائة على حجم الطاقة اللازمة لتنفيذ العمليات في المحطة حيث سيتم نقل فائض الطاقة إلى شبكة ” هيئة كهرباء ومياه دبي “.

وأقيم حفل إفتتاح المحطة بحضور سعادة كل من .. سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة ” اينوك ” والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة ” اينوك ” وهم أحمد المحيربي وعبدالرحمن آل صالح و الدكتور عبدالرحمن العور وأحمد شرف والسيد حسين حسن ميرزا الصايغ.

كما حضر حفل افتتاح المحطة ـ التي تقع قرب المدخل المتجه إلى مدينة دبي للإنترنت على شارع الشيخ زايد ـ سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة ” اينوك ” وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في ” اينوك ” إلى جانب عدد من كبار المدراء في المجموعة.

وقال سعادة الفلاسي ــ في كلمة له خلال الاحتفال ــ إن إينوك لطالما كانت لاعبا رئيسا في قطاع الطاقة وساهمت بدور جوهري في دعم مسيرة نمو دبي ومن هذا المنطلق فهي لا تزال على عهدها ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لتعزيز البنى التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة معرض “اكسبو 2020 دبي”.

وأضاف أن المجموعة وضعت خطة مفصلة لإطلاق /14/ محطة جديدة خلال العام الحالي في أعقاب الإعلان عن افتتاح محطتين جديدتين في وقت سابق من العام الحاي ليأتي افتتاح أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الدولة تتويجا لما تبذله “اينوك” من جهود حثيثة نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال المسؤولية البيئية في قطاع الطاقة.

ولفت الفلاسي إلى أن محطة الخدمة الجديدة في مدينة دبي للإنترنت تمثل منطلقا لاختبار عدد من تقنيات توفير الطاقة مثل أنظمة استعادة البخار والألواح الكهروضوئية وستكون جميع محطات الخدمة التي ستطلقها “اينوك” في المستقبل مجهزة لتركيب الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية على أسقف المظلات الخارجية.

واشار إلى أن إينوك أطلقت كثيرا من المبادرات الرائدة في مختلف أرجاء الدولة دعما لخطط دبي الرامية إلى جعل المدينة أكثر استدامة وذكاء لتمضي قدما في خططها التنموية المستقبلية الطموحة وستواصل بذل كل جهد ممكن لضمان توفير الموارد النظيفة والترويج لترشيد استهلاك الطاقة بين شرائح المجتمع كافة.

وتساهم محطة الخدمة في مدينة دبي للإنترنت في خفض البصمة الكربونية للشبكة بنحو 195 طنا من ثنائي أكسيد الكربون سنويا كما ستوظف المحطة عددا من تقنيات خفض استهلاك الطاقة مثل أنظمة استعادة البخار والألواح الشمسية الكهروضوئية ووحدات تبريد الهواء المتدفق وغيرها.

ويعمل نظام استعادة البخار على استرجاع البخار الناتج عن موزعات الوقود والخزانات ويقوم بإعادة تكثيفها مجددا لاستخدامها وقودا الأمر الذي يسهم في خفض انبعاثات المحطة نسبة تراكمية تبلغ/70 في المائة سنويا ومن المتوقع توفير نحو 20 ألف لتر من الوقود نتيجة لذلك.

وجهزت المحطة بـ 48 من الألواح الجدارية الرقمية لتعريف السائقين بأحدث العروض الترويجية التي تقدمها محطات ” اينوك ” ومتاجر ” زووم ” على حد سواء.