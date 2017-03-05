“اينوك” تزود مركبات “موانئ دبي العالمية” بتقنية تحديد الهوية

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك” ـ ومقرها دبي ـ اليوم إنها زودت شركة “موانئ دبي العالمية” بالنظام التقني القائم على تحديد الهوية بموجات الراديو “RFID” ما يساعد النظام الجديد على مراقبة استهلاك وقود الديزل ويساهم في تنظيم عمليات صيانات المركبات ويعزز من الكفاءة التشغيلية في “موانئ دبي العالمية”.

وستستبدل “موانئ دبي العالمية” النظام القائم الحالي بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو “RFID” التي توفرها مجموعة شركات “اينوك” في منشآتها بجبل علي ما يقلص من مدة تزويد أسطول مركباتها بالوقود وتعزيز كفاءة نقل منتجات الوقود والزيوت من منشآت “موانئ دبي العالمية” إلى المدن المجاورة في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد هذه المرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتم فيها استخدام تقنيات “RFID” لأحد الأساطيل التجارية الصناعية مثل أسطول المركبات التابع لـ “موانئ دبي العالمية”.

وذكر سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “اينوك” في تصريح صحافي له اليوم أن الابتكار يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية “اينوك” طويلة الأمد ويعكس تبني تقنيات جديدة عبر مختلف قطاعات الأعمال مدى توافق إستراتيجاتها التطويرية مع “خطة دبي 2021” إذ تمضي قدما في تلبية احتياجات دبي المتنامية من الطاقة ويأتي تعاونها مع “موانئ دبي العالمية” الذي امتد لأكثر من /20/ عاما ليساهم في دفع عجلة النمو في قطاع الطاقة في إمارة دبي.

وأكد أنه أصبح بإمكان استخدام أحدث التقنيات حاليا لتعزيز كفاءة التزود بالوقود لأسطول كامل من مركبات “موانئ دبي العالمية” من خلال تطوير أنظمة التزود بالوقود في منشآتها.

وتعد “موانئ دبي العالمية” أحد عملاء مجموعة شركات “اينوك” الرئيسيين حيث تعاونا على بناء أكثر من ثلاث محطات خدمة داخل المحطات التي تقوم بإدارتها وتشغيلها “موانئ دبي العالمية” كما توفر مجموعة شركات “اينوك” الوقود اللازم في هذه المحطات.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ دبي العالمية” إن الإبداع يقود عمليات موانئ الشركة باعتبارها مكانا رائدا للتجارة العالمية ومساهما رئيسا في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء.

واضاف أن استخدام هذه التقنية في أعمال موانئ دبي العالمية يأتي كجزء أساس ضمن منظومة الأتمتة الأوسع نطاقا التي ترسخ مكانة الميناء الرائد على مستوى المنطقة والعالم كأحد الموانئ الأكثر كفاءة على الإطلاق.

ولفت ابن سليم إلى أن استخدام النظام التقني القائم على تحديد الهوية بموجات الراديو “RFID” على جرارات الميناء سيجعل من تنقلها داخل الميناء والمنطقة الحرة أكثر كفاءة من حيث التكاليف والوقت.

وأشاد بهذه الفكرة المبتكرة من “اينوك/ التي تتماشى مع إستراتيجية “موانئ دبي العالمية” للاستدامة وتعزز جهودها لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للوصول بدبي إلى مصاف المدن أكثر ذكاء في العالم والمدينة المستدامة الصديقة للبيئة.