“ايفون 7” في الكويت من 305 إلى 510 دينار

بعد مرور نحو 10 أيام على اطلاقه الرسمي، توافر في الكويت أمس جهازا «آيفون 7» و«آيفون 7 بلس» وبأسعار متفاوتة تراوحت بين 305 و510 دينار، حيث تم طرح الايفون 7 سعة 32 جيجا بايت بسعر 305 دنانيــر، اما الايفــون «7 بلــس» ذات السعــة 256 جيجا بايت فتم طرحه بسعر 510 دنانير.

وذكر مصدر في شركة الكترونيات ان الكويت ولاول مرة تقوم بطرح الايفون في نفس توقيت طرح المنتج في السوق الاميركي ودول العالم لتسبق الطرح الرسمي محليا الذي أعلن عنه في 24 سبتمبر الجاري.

وقال: «لا تبدو المهمة سهلة، فإحضار «الآيفون» يتطلب سفرا الى اميركا قبل ايام من الطرح والكميات تبقى قليلة في الأيام الأولى والطلب يكون كبيرا».

ووفقا للمصدر فإن الاسعار ستصبح متغيرة يوميا لحين توافر الجهازين بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري ولجوء العديد من العمـلاء الى اقتناء الجهاز عبـر التزامــات او تقسيط ومن ثم يتم بيعه مرة ثانية الى محلات الهواتف للحصول على الكاش.

وذكر المصدر ان الاسعار التي اعلنت أمس من شركات الالكترونيات هي كالتالي:

نسخة 128 جيجا بايت للايفون 7 بسعر 335 دينارا ونسخة 256 جيجا بايت بسعر 400 دينار، وبالنسبة لايفون 7 بلس فإن سعة 32 جيجا بايت توافـر بسعر 405 دنانير وتوافر سعة 128 جيجا بايت بسعر 460 دينارا، اما سعة 256 جيجا بايت فتوافر بسعر 510 دنانير.