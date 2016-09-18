“إنفستكورب” يستحوذ على مبنى “901 فيفث أفينيو” بسياتل الأمريكية

أعلن بنك “إنفستكورب” عن استحواذ ذراعه للاستثمار العقاري في الولايات المتحـدة على مبنى “901 فيفث أفينيو” المكتبي المصنف من الفئة (أ) والمكون من 41 طابقاً في مدينة سياتل بولاية واشنطن، وذلك بقيمة تقارب 223.5 مليون دولار.

وقال البنك- في بيان صحفي أن صفقة الاستحواذ تدخل في إطار مبادرة “إنفستكورب” الجديدة لشراء عقارات عالية الجودة تتمتع بمعدلات إشغال ممتازة وتوفر تدفقات نقدية مجزية في أسواق الولايات المتحدة.

وبين البنك أنه تم الاستحواذ على العقار بالتعاون مع “شنيتزر ويست”، الشركة المتخصصة في مجال استثمار وتطوير وإدارة العقارات والتي تضـم محفظتها الاستثمارية الحالية عقارات بمساحة 5.3 مليون قدم مربعة في منطقة سياتل.

وأوضح أن مبنى “901 فيفث أفينيو” الذي تبلغ مساحته الإجمالية 540.6 ألف قدم مربع يعد مبنى مكتبياً، ويحظى بموقع استراتيجي في قلب منطقة الأعمال بمدينة سياتل، وتشكل المكاتب المؤجرة في العقار نحو 90% من مساحته، ويشغلها 46 مستأجراً بمن فيهم عديد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والخدمات القانونية والمهنية.

وأشار إلى أن مدينة سياتل تشكل إحدى الأسواق الرئيسية، ووجهة مهمة للاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة، فضلاً عن امتلاكها واحدة من أدنى معدلات إشغال العقارات وأعلى معدلات النمو المتوقع في أسعار الإيجارات في البلاد.

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