انطلاق معرض ” Ekvilibrium”

يعرض الفن الجديد الأدلة المادية من هذه الأيام. جنبا إلى جنب مع الفنانين المعاصرين البارزين، فرصة لمراقبة الأعمال الفنية للرسامين اللذين سيقومون بتمثيل جمهورية صربيا في بينالي البندقية ضمن عرض تنظمه جمعية ‘BLANC / BLANK’

جمعية ” BLANC / BLANK’ من بلغراد، تقيم معرضها الحصري في لوكا بلغراد يوم الجمعة، 7 أبريل، 2017 وذلك لاختيار أعمال جديدة لثمانية فنانين إعجاب `يتم عرضها بالمعرض الدولى .

Ekvilibrium يجعل فرصة تحمل الآثار النفسية والمقاييس اللازمة لمواجهة التصوير حقيقة ويكشف عن انطباعات قوية من الظواهر المحيطة بها.

أعمال فنية من ثلاثة رسامين تم تضمينها في الاختيار، وكيان بعنوان Enclavia (فلاديسلاف سيبانوفيك، ميلينا دراجيسيفيك ودراغان زدرافكوفيتش)، وسيتم افتتاح الجناح الصربى فى معرض بينالي ال57، فى الفترة من من منتصف مايو حتي نوفمبر 2017.

Ekvilibrium يجلب لنا الطيف الإبداعي الأصيل، مع التركيز على الفن المتحرر من أدلة واضحة على وخامسة العالم قد فر التحكم، وخامسة العالم يفاجئنا من السباق هو أخذ واحد في خامسة من الضروري، من خلال القوى الفن، اتخاذ موقف واعية