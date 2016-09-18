انطلاق فعاليات معرض واجهات المباني في دبي

تجتمع شركات الإنشاء من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم في دبي، اليوم، لإطلاق الآلاف من المنتجات المبتكرة والمصممة لتوفير الطاقة، وتعزيز الاستدامة، والتصدي للحرائق، وذلك في معرض نوافذ وأبواب وواجهات المباني.

ويستعد قطاع الإنشاءات الإماراتي لتطبيق القوانين الجديدة للدفاع المدني في دبي المتعلقة بسلامة وصحة المواد المستعملة في البناء، وتشير التقديرات إلى أن حجم قطاع النوافذ والأبواب وواجهات المباني في منطقة الخليج يبلغ 6.7 مليارات دولار، وفقاً لتقرير «غراند فيو». ويشارك في المعرض، أكثر من 150 عارضاً محلياً وعالمياً.

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