انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم الإثنين، مع تراجع تكهنات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وهدأت التوقعات التي أشارت بشكل متزايد مؤخراً إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 151 ألف وظيفة خلال أغسطس/ آب رغم تنبؤات بإضافته 180 ألفاً.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.66 نقطة، في تمام الساعة 02:32 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1163 دولار، كما تراجعت أمام الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3322 دولار.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.7% إلى 103.22 ين.

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