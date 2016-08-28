انخفاض موجودات مؤسسة النقد إلى 2177 مليار ريال

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي – التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية – خلال شهر يوليو الماضي إلى حوالي 2177 مليار ريال، بانخفاض قدره 8 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد اليوم، تراجعت موجودات “ساما” لشهر يوليو 2016 بـ 386 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2015، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2016:

تطور موجودات مؤسسة النقد منذ بداية عام 2016 الشهر الموجودات (مليار ريال) التغير الشهري (مليار ريال) يناير 2318 (55) فبراير 2289 (29) مارس 2245 (44) ابريل 2221 (24) مايو 2227 + 6 يونيو 2185 (42) يوليو 2177 (8)

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج – التي تمثل أكثر من 64 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1389.4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 20 %.

وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر يوليو 2016 :

تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي لشهر يوليو 2016 (مليار ريال) الفترة يوليو 2015 يوليو 2016 التغير نقد أجنبي وذهب 251.8 244.2 (3 %) نقد في الصندوق 38.3 37.2 (3 %) ودائع لدى البنوك بالخارج 491.9 467.6 (5 %) استثمارات في أوراق مالية بالخارج 1746.6 1389.4 (20 %) موجودات أخرى 34.5 38.8 + 12 % الإجمالي 2563.2 2177.2 (15 %)

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