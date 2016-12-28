انخفاض موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة

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انخفضت موافقات الرهن العقاري الجديدة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، في علامة جديدة على تباطؤ قطاع الإسكان البريطاني.

ووافقت البنوك البريطانية على منح 40.6 ألف قرض لشراء وحدات سكنية في نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفاضاً من 40.8 ألف خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وأقل بنسبة 9% عما كانت عليه قبل عام.

وقال اتحاد المصرفيين البريطانيين في بيان له الأربعاء إن إجمالي القروض العقارية تراجعت بنسبة 5% مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الشهر قبل عام إلى ما قيمته 12.2 مليار إسترليني (14.92 مليار دولار).

وأضاف أن النمو السنوي للائتمان الاستهلاكي تراجع في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى قرب مستوى 6% على الرغم من مبيعات التجزئة القوية.
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Tags:الرهن العقاريالمملكة المتحدةتراجع
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امل صبرى

امل صبرى

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