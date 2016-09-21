انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 7.5 مليون برميل

أظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر/أيلول بينما أشارت توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 2.8 مليون برميل برميل.

وأوضحت بيانات المعهد الأمريكي أيضاً أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بحوالي 1.4 مليون برميل.

ومن المنتظر يوم الأربعاء صدور البيانات الرسمية – التي يترقبها المستثمرون عن كثب – من جانب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

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