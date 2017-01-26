أشارت بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا بنسبة 10.4% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 536 ألفا في القراءة السنوية المعدلة موسمياً، وذلك مقارنة مع 598 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاءت هذه البيانات مخالفة لتوقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة إلى 595 ألفا.

وبلغ متوسط سعر المنزل خلال ديسمبر/كانون الأول 322.5 ألف دولار، مرتفعاً بنسبة 4.3% مقارنة مع مستواه في نوفمبر/تشرين الثاني، وبنسبة 7.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015.

ووفقاً لتقديرات الوزارة الأمريكية فقد بيع حوالي 563 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار العام 2016، بارتفاع قدره 12.2% مقارنة بإجمالي ما تم بيعه خلال العام 2015.