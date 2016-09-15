انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أغسطس

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% خلال أغسطس/ آب مقارنة بما كانت عليه في يوليو/ تموز، بأقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5%، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.2% عما كانت عليه قبل عام.

وتشير البيانات إلى مرونة اقتصاد المملكة المتحدة وتراجع المخاوف بشأن حدوث تباطؤ حاد عقب التصويت في يونيو/ حزيران الماضي لصالح قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم الخميس، إن انخفاض مبيعات التجزئة خلال أغسطس/ آب جاء مدفوعاً بتراجع مبيعات الملابس والسلع المنزلية، بينما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية.

وأضاف أن النمط الأساسي للنمو في مبيعات التجزئة لا يزال قوياً، وأن البيانات بشكل عام لا تشير إلى انخفاض كبير في ثقة المستهلك خلال فترة ما بعد الاستفتاء.

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