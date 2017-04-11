انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات لأول مرة خلال ثلاث جلسات، بضغط من ارتفاع الين مقابل الدولار وهو ما أثر سلبًا على أداء الشركات المصدرة، وفي ظل تواصل المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.25% إلى 18747 نقطة، فيما انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة 0.30% إلى 1495 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.30% إلى 110.58 ين، في تمام الساعة 09:48 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما تتأثر أسهم الشركات المصدرة سلبًا بارتفاع الين كونه يجعل منتجات هذه الشركات أغلى في الأسواق الخارجية ويفقدها جزءًا من قدرتها التنافسية.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 22.6% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 9.1% خلال فبراير/ شباط.

وعلى صعيد الشركات، كشف تقرير لـ”وول ستريت جورنال” عن تقديم “فوكسكون” عرضًا للاستحواذ على وحدة الرقائق التابعة لشركة “توشيبا” مقابل 27 مليار دولار.

وهبط سهم “شارب” بنسبة 9.65% إلى 365 ينًا، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة قد تتخلف في سباق تطوير الجيل القادم من شاشات الهواتف الذكية “OLED” لصالح منافستها الكورية الجنوبية “إل جي”.