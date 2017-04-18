انخفاض مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغط من خسائر شركات التعدين تزامنًا مع هبوط أسعار المعادن وخاصة خام الحديد.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.80% إلى 3196 نقطة.

وتراجعت أسعار خام الحديد في بورصة “داليان” اليوم لأدنى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، بضغط من تباطؤ نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات رسمية، تباطؤ نمو أسعار المنازل الجديدة إلى 11.3% خلال مارس/ آذار على أساس سنوي من 11.8% في فبراير/ شباط.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم، تراجع الاستثمارات الصينية في الخارج باستثناء القطاع المالي بنسبة 48.8% خلال الربع الأول مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 20.54 مليار دولار.