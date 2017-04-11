انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، متأثرة بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية الوشيكة.

وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.20% إلى 380 نقطة، في تمام الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% إلى 7338 نقطة، وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.40% إلى 12152 نقطة، فيما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 5088 نقطة.

وتترقب الأسواق اليوم عددا من البيانات المهمة، في مقدمتها قراءة مؤشر “زد إي دبليو” لثقة الاقتصاد في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي في الكتلة الموحدة.

أما في المملكة المتحدة فتصدر اليوم قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين للمدخلات، ومؤشر أسعار المنتجين للمخرجات، ومؤشر أسعار التجزئة، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنازل.

ومن المقرر انعقاد الجلسة الثانية لاجتماع وزراء خارجية دول السبع اليوم في إيطاليا، حيث من المتوقع تطرق المناقشات إلى سبل تكثيف الضغط السياسي على روسيا لقطع علاقاتها مع الرئيس السوري.