انخفاض عجز الميزان التجاري التركي خلال ديسمبر

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انخفض عجز الميزان التجاري التركي إلى 5.6 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم تراجع العجز التجاري بنسبة 10.3% خلال الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2015.

وارتفعت الصادرات التركية بنسبة 9% إلى 12.8 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام من ذلك الوقت، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3% إلى 18.4 مليار دولار.

ويأتي ذلك في ظل ضعف الليرة التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، إلى جانب محاولات الاقتصاد التركي لمواجهة تباطؤ النمو بفعل تراجع السياحة وتزايد المخاوف الأمنية، وتزامناً مع توقعات بسياسات نقدية أمريكية أكثر تشدداً.

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Tags:الميزان التجاريتركياعجز
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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