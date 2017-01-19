انخفاض خسائر “موبايلي” إلى 202.9 مليون ريال بنهاية 2016

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انخفضت خسائر شركة إتحاد إتصالات “موبايلي”، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية إلى 202.9 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر 1093.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند20152016التغير‬
الإيرادات14,424.0012,569.00(12.9 %)
إجمالي الدخل7,958.007,425.00(6.7 %)
دخل العمليات(683.90)234.70134.3%
صافي الدخل(1093.10)(202.90)81.4%
متوسط ​​عدد الأسهم770.00770.00
ربح السهم (ريال)(1.42)(0.26)81.4%

قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :

(ا) إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,432 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 800 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في بعض المصروفات الأخرى وتحقيق توفير في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals).
(اا) انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 169 مليون ريال.
وقد خفف من أثر ذلك الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية:
(ا) انخفاض مجمل الربح بمبلغ 533 مليون ريال.
(اا) زيادة في مصروفات الإهلاك بمبلغ 149 مليون ريال.
سجل إجمالي ربح فترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م 7,425 مليون ريال مقابل 7,958 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6.7%، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات.
سجل هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 4,009 مليون ريال مقابل 2,941 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 1,068 مليون ريال. ويعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,432 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 800 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في بعض المصروفات الأخرى، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals)
وقد بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م 31.9% مقابل 20.4% للفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت إيرادات فترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 12,569 مليون ريال مقابل 14,424 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 12.9%. يعود سبب الانخفاض بشكل رئيس إلى:
(ا) التباطؤ في المبيعات نتيجة لتطبيق نظام البصمة للحصول على الخطوط والخدمات بصورة كاملة.
(اا) إنخفاض إيرادات الربط البيني نتيجة خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية في شهر إبريل من العام 2016.
(ااا) إنخفاض مبيعات الأجهزة.

بينما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

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-انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 463 مليون ريال، وقد خفف من هذا الانخفاض بشكل جزئي انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 20.8%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals)
– بلغ إجمالي ربح الربع الرابع من العام 2016م مبلغ 1,671 مليون ريال مقابل 2,134 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 21.7%. ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.
– سجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع من العام 2016م مبلغ 953.8 مليون ريال مقابل 1,113 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 159.2 مليون ريال.
يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي بشكل رئيس إلى الانخفاض في مجمل الربح.
وقد بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع من العام 2016م 32.8% مقابل 31.9% للربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا التحسن بشكل رئيس إلى انخفاض المصروفات العامة والإدارية بمبلغ 251 مليون ريال، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals) .
بلغت إيرادات الربع الرابع من العام 2016م مبلغ 2,908 مليون ريال مقابل 3,488 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 16.6% كنتيجة لـ:
(ا) التباطؤ في المبيعات نتيجة تطبيق نظام البصمة للحصول على الخطوط والخدمات بصورة كاملة.
(اا) إيقاف خطوط بعض العملاء نتيجة عدم تحديث بياناتهم.
(ااا) خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية.

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

 الاثر إيجابي ناتج عن تحسن في المصروفات التشغيلية قدره 293 مليون ريال يعكس توفيرا في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals) وأثر سلبي ناتج عن الأتي:
(ا) انخفاض مجمل الربح بمبلغ 70 مليون ريال.
(اا) ارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 113 مليون ريال (إنخفاض المخصص خلال الربع الثالث كان لنتيجة عملية غير متكررة ).
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التطور التاريخي للأرباح (مليون)

الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
2016 – الربع الأول3,440.281,925.2216.610.02137.30 %
2016 – الربع الثاني3,288.882,087.4318.820.02102.09 %
2016 – الربع الثالث2,931.841,741.18(167.72)(0.22)(5.96 %)
2016 – الربع الرابع2,908.001,671.00(70.70)(0.09)(766.98 %)
201612,569.007,425.00(202.90)(0.26)81.44 %

بيانات السهم (ريال)

الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
2016 – الربع الأول770.00(1.34)(0.29)20.23
2016 – الربع الثاني770.00(0.15)(0.11)20.25
2016 – الربع الثالث770.00(0.16)(0.27)20.04
2016 – الربع الرابع770.00(0.26)(0.41)19.94

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2016 – الربع الأولسالبسالب1.45
2016 – الربع الثانيسالبسالب1.35
2016 – الربع الثالثسالبسالب0.93
2016 – الربع الرابعسالبسالب1.20

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2016 (متوقع)2016 (فعلي)التغير
الأهلي كابيتال(101.00)(70.70)42.9 %
البلاد المالية(102.00)(70.70)44.3 %
الاستثمار كابيتال(126.20)(70.70)78.5 %
الجزيرة كابيتال17.20(70.70)(124.3 %)
الرياض المالية(159.00)(70.70)124.9 %
الراجحي المالية(160.00)(70.70)126.3 %
متوسط(105.17)(70.70)32.8 %

ملاحظات اضافية :

بالرغم من الضغط المتمثل في انخفاض الايرادات إلا أن الشركة احتفظت بهامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع للعام 2016 عند مستويات مقبولة (32.8%)، مما يعكس الجهود المستمرة للمحافظة على الربحية وتحسينها. بلغ الإنفاق الرأسمالي لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 3,209 مليون ريال مقابل 3,485 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 7.9%، مع المحافظة على مستوى عال من الكفاءة ورضا العملاء، مما يعكس جهود الشركة المستمرة لترشيد الإنفاق الرأسمالي.

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كما قالت الشركة ان حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية قد بلغت 15,356 مليون ريال مقابل 15,559 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.3%.

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Tags:#أرباحشركاتموبايلي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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