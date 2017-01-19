انخفاض خسائر “موبايلي” إلى 202.9 مليون ريال بنهاية 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :

(ا) إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,432 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 800 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في بعض المصروفات الأخرى وتحقيق توفير في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals).

(اا) انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 169 مليون ريال.

وقد خفف من أثر ذلك الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية:

(ا) انخفاض مجمل الربح بمبلغ 533 مليون ريال.

(اا) زيادة في مصروفات الإهلاك بمبلغ 149 مليون ريال.

سجل إجمالي ربح فترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م 7,425 مليون ريال مقابل 7,958 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 6.7%، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات.

سجل هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 4,009 مليون ريال مقابل 2,941 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 1,068 مليون ريال. ويعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,432 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها من شركة زين السعودية في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 800 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في بعض المصروفات الأخرى، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals)

وقد بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الإستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) لفترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م 31.9% مقابل 20.4% للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت إيرادات فترة الاثني عشر شهرا من العام 2016م مبلغ 12,569 مليون ريال مقابل 14,424 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 12.9%. يعود سبب الانخفاض بشكل رئيس إلى:

(ا) التباطؤ في المبيعات نتيجة لتطبيق نظام البصمة للحصول على الخطوط والخدمات بصورة كاملة.

(اا) إنخفاض إيرادات الربط البيني نتيجة خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية في شهر إبريل من العام 2016.

(ااا) إنخفاض مبيعات الأجهزة.

بينما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

-انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 463 مليون ريال، وقد خفف من هذا الانخفاض بشكل جزئي انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 20.8%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals)

– بلغ إجمالي ربح الربع الرابع من العام 2016م مبلغ 1,671 مليون ريال مقابل 2,134 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 21.7%. ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات.

– سجل هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع من العام 2016م مبلغ 953.8 مليون ريال مقابل 1,113 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 159.2 مليون ريال.

يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي بشكل رئيس إلى الانخفاض في مجمل الربح.

وقد بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) للربع الرابع من العام 2016م 32.8% مقابل 31.9% للربع المماثل من العام السابق. ويعود هذا التحسن بشكل رئيس إلى انخفاض المصروفات العامة والإدارية بمبلغ 251 مليون ريال، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق توفير في بعض المصروفات بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals) .

بلغت إيرادات الربع الرابع من العام 2016م مبلغ 2,908 مليون ريال مقابل 3,488 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 16.6% كنتيجة لـ:

(ا) التباطؤ في المبيعات نتيجة تطبيق نظام البصمة للحصول على الخطوط والخدمات بصورة كاملة.

(اا) إيقاف خطوط بعض العملاء نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

(ااا) خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية.

فيما عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

الاثر إيجابي ناتج عن تحسن في المصروفات التشغيلية قدره 293 مليون ريال يعكس توفيرا في بعض المصروفات، بالإضافة إلى عكس بعض المستحقات ( accruals) وأثر سلبي ناتج عن الأتي:

(ا) انخفاض مجمل الربح بمبلغ 70 مليون ريال.

(اا) ارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 113 مليون ريال (إنخفاض المخصص خلال الربع الثالث كان لنتيجة عملية غير متكررة ).