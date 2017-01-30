انخفاض خسائر “فودافون” القطرية الى 195 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة ” فودافون قطر “، المشغل الثاني لخدمات الهاتف المحمول في دولة قطر، إلى 195 مليون ريال (0.23 ريال/للسهم ) بنهاية التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بخسائر قدرها 285.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
ديسمبر 2015
ديسمبر 2016
التغير %
صافي الخسائر(مليون ريال)
( 285.7 )
( 195.0 )
+ 32 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
845.4
845.4
—
العائد على السهم(ريال/للسهم)
( 0.34 )
( 0.23 )
+ 32 %
تطور الأرباح الصافية لـشركة “فودافون القطرية” منذ بداية 2014
الفترة
صافي الخسائر( مليون ريال)
ربح السهم (ريال/للسهم)
2014 / 2015
الربع الأول 2014
( 27.4 )
( 0.03 )
الربع الثاني 2014
( 53.6 )
( 0.06 )
الربع الثالث 2014
( 68.9 )
( 0.08 )
الربع الرابع 2015
( 66.0 )
( 0.08 )
2015 / 2016
الربع الأول 2015
( 99.9)
( 0.12 )
الربع الثاني 2015
( 113.6 )
( 0.13 )
الربع الثالث 2015
( 72.2 )
( 0.09 )
الربع الرابع 2016
( 180.1 )
( 0.21 )
2016 / 2017
الربع الأول 2016
( 99.6 )
( 0.12 )
الربع الثاني 2016
( 64.0 )
( 0.08 )
الربع الثالث 2016
( 31.4 )
( 0.04 )