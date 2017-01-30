انخفاض خسائر “فودافون” القطرية الى 195 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة ” فودافون قطر “، المشغل الثاني لخدمات الهاتف المحمول في دولة قطر، إلى 195 مليون ريال (0.23 ريال/للسهم ) بنهاية التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بخسائر قدرها 285.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة ديسمبر 2015 ديسمبر 2016 التغير % صافي الخسائر(مليون ريال) ( 285.7 ) ( 195.0 ) + 32 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 845.4 845.4 — العائد على السهم(ريال/للسهم) ( 0.34 ) ( 0.23 ) + 32 %