انخفاض خسائر “فودافون” القطرية الى 195 مليون ريال

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انخفضت خسائر شركة ” فودافون قطر “، المشغل الثاني لخدمات الهاتف المحمول في دولة قطر، إلى 195 مليون ريال (0.23 ريال/للسهم ) بنهاية التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2016، مقارنة بخسائر قدرها 285.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

ديسمبر 2015

ديسمبر 2016

التغير %

صافي الخسائر(مليون ريال)

( 285.7 )

( 195.0 )

+ 32 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

845.4

845.4

العائد على السهم(ريال/للسهم)

( 0.34 )

( 0.23 )

+ 32 %

تطور الأرباح الصافية لـشركة “فودافون القطرية” منذ بداية 2014

الفترة

صافي الخسائر( مليون ريال)

ربح السهم (ريال/للسهم)

 2014 / 2015

الربع الأول 2014

( 27.4 )

( 0.03 )

الربع الثاني 2014

( 53.6 )

( 0.06 )

الربع الثالث 2014

( 68.9 )

( 0.08 )

الربع الرابع 2015

( 66.0 )

( 0.08 )

2015 / 2016

الربع الأول 2015

( 99.9)

( 0.12 )

الربع الثاني 2015

( 113.6 )

( 0.13 )

الربع الثالث 2015

( 72.2 )

( 0.09 )

الربع الرابع 2016

( 180.1 )

( 0.21 )

2016 / 2017

الربع الأول 2016

( 99.6 )

( 0.12 )

الربع الثاني 2016

( 64.0 )

( 0.08 )

الربع الثالث 2016

( 31.4 )

( 0.04 )

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Tags:اتصالاتفودافونقطر
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