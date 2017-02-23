انخفاض حاد في أرباح البنك المركزي الألماني

أفاد البنك المركزي الألماني اليوم بانخفاض أرباحه السنوية بشكل حاد، تزامنًا مع استعداده لمواجهة الخسائر المحتملة مع بدء رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات، تراجع صافي أرباح “بوندسبنك” إلى 399 مليون يورو في عام 2016 من 3.2 مليار يورو خلال عام 2015.

وعزى رئيس البنك “ينس ويدمان” هذا الانخفاض إلى تجنيب 1.8 مليار يورو لمواجهة مخاطر رفع أسعار الفائدة، ليرتفع إجمالي مخصصات المخاطر إلى 15.4 مليار يورو.

وتعكس البيانات كيفية استعداد “بوندسبنك” لانقضاء سياسات البنك المركزي الأوروبي المخففة والتي تشمل القروض طويلة الأجل للبنوك وبرنامج شراء السندات واسع النطاق.