انخفاض النفط مع الارتفاع

انخفضت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار واسع النطاق وترقب المستثمرين المزيد من الإشارات حول نشاط الإنتاج في الولايات المتحدة، لكن الخام الأمريكي اتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2%.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.1% إلى 55.61 دولار للبرميل، كما تراجع خام “نايمكس” بنسبة 0.85% إلى 53.32 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك، تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 100.64 نقطة، ويعد ارتفاع الدولار عنصر ضغط على أسعار السلع ومن بينها النفط.

ونقلت “رويترز” عن مصدر إيراني مطلع قوله إن صادرات البلاد النفطية من المتوقع أن ترتفع قليلاً خلال فبراير/ شباط المقبل مع تصدير شحنة من الخام لإندونيسيا هي الأولى منذ رفع العقوبات عن طهران قبل عام.