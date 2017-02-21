انخفاض النشاط الخدمي الأمريكي خلال فبراير

تباطأ النشاط التجاري بالقطاع الخدمي الأمريكي خلال فبراير/شباط، بعدما لامس الشهر الماضي أعلى مستوياته في 14 شهراً، بحسب ما أظهرته بيانات أولية صادرة الثلاثاء.

وأشارت بيانات شركة أبحاث السوق “ماركيت” إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.9 نقطة خلال فبراير، انخفاضاً من قراءة شهر يناير/كانون الثاني البالغة 55.6 نقطة.

وجاءت هذه البيانات مخالفة لتوقعات المحللين التي أشار متوسطها إلى ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي – الذي يمثل نحو 80% من اقتصاد الولايات المتحدة – إلى 55.8 نقطة الشهر الجاري.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر “ماركيت” لمديري المشتريات التصنيعي إلى 54.3 نقطة في فبراير/شباط، من 55 نقطة في يناير/كانون الثاني، وذلك في الوقت الذي توقع فيه المحللون ارتفاع قراءة المؤشر إلى 55.3 نقطة.