انخفاض الطلب الهندي على النفط

انخفض استهلاك النفط الخام في الهند خلال مارس/آذار للشهر الثالث على التوالي، على خلفية تراجع الطلب المحلي على النافثا والقار، وسط استمرار تداعيات أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد منذ أواخر العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة النفط الهندية انخفاض إجمالي استهلاك الوقود بنسبة 0.7% ليصل إلى 17.36 مليون طن الشهر الماضي.

وبهذا ينخفض الاستهلاك الهندي للوقود خلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد تراجعه بنسبة 5.9% في يناير/كانون الثاني، ثم بنسبة 3.1% في فبراير/شباط.

ويستمر الطلب الهندي على النفط في التراجع خلال الأشهر الأخيرة عقب القرار الحكومي الصادم بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما جعل الملايين من المواطنين يعانون من شح السيولة.