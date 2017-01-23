انخفاض الدين الحكومي لمنطقة اليورو لأدنى مستوياته منذ 2012

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نخفض الدين الحكومي لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات تقريباً وسط دلائل متزايدة على أن الانتعاش الاقتصادي لمنطقة العملة الموحدة في طريق لاكتساب المزيد من الزخم.

وقال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي: إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 90.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بنسبة 91.5% خلال نفس الفترة من عام 2015 وبنسبة 91.2% خلال الربع الثاني، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها منذ عام 2012.

وأضاف في بيان منفصل الإثنين إن العجز المعدل في الموازنة بلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث انخفاضاً من 1.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ظل الأعباء التي تتحملها الحكومات من محاولات إنقاذ البنوك ومواجهة الانكماش الاقتصادي، تدعو السلطات الأوروبية لمزيد من الانضباط في موازنات البلدان تزامناً مع تعافي آفاق النمو.

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Tags:الدينديونمنطقة اليورو
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امل صبرى

امل صبرى

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