انخفاض “الاسترليني” متأثراً بالعلاقات مع أوروبا

تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين بفعل الحديث عن إعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، بينما ارتفع الدولار بدعم من علامات على أن الولايات المتحدة قد ترفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ونزل الاسترليني 1%أمام الدولار واليورو في التعاملات المبكرة بعدما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ليست مهتمة بالاحتفاظ بأي شكل من أشكال العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ماي أنها تريد بدلاً من ذلك اتفاقاً معداً خصيصاً لبريطانيا كما رفضت انتقادات بأنها «مشوشة» في مساعيها وراء ما وصفتها بأنها العلاقة السليمة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبلاد. وانخفض الاسترليني 0.9%إلى 1.2164 دولار مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ نهاية أكتوبر الماضي. وهبط الجنيه 1.1%أمام اليورو أيضاً ليصل إلى 86.65 بنساً لليورو مسجلاً أضعف مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع الدولار بعد ظهور علامات على تعرض الأجور لضغوط في تقرير الوظائف الأميركية لشهر ديسمبر الذي صدر يوم الجمعة الماضي تكفي لرفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من 2.33%إلى 2.42%بعد هبوط كبير في وقت سابق من الأسبوع.

وذكر تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو عقب تقرير الوظائف أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وهي وتيرة أسرع مما توقعها قبل أشهر قليلة.

وارتفع اليورو 0.2%إلى 1.0550 دولار مع تسجيل الصادرات الألمانية أكبر زيادة شهرية في أربع سنوات ونصف السنة بما ساهم في تعزيز العملة الأوروبية الموحدة التي جرى تداولها بين 1.339 و1.0621 دولار الأسبوع الماضي.

وفي اسطنبول هبطت الليرة التركية 1%لتسجل مستوى منخفضاً قياسياً عند 3.6829 ليرات للدولار أمس مع ارتفاع العملة الأميركية بفضل بيانات أظهرت نمواً أساسياً قوياً في الأجور مما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة لمزيد من المرات في 2017. وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بلغت الليرة 3.6800 للدولار مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي على 3.6470 ليرات.

وفضلاً عن ارتفاع العملة الأميركية تعاني الليرة جراء مخاوف سياسية وأمنية واقتصادية محلية.